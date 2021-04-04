Osmaniye'de turp hasadı sona erdi
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Osmaniye'de turp hasadı sona erdi

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Ekonomi
Osmaniye'de turp hasadı sona erdi

Türkiye'nin turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hasadı sona eren turpun fiyatı 50 kuruşa kadar geriledi.

Türkiye'nin turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hasadı sona eren turpun fiyatı 50 kuruşa kadar geriledi.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunun bu sezon verimin yüksek olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda turp ekiminin yapıldığını ifade eden İspir, sezon başında ürünün fiyatının tarlada 1 lira 20 kuruştan satıldığını kaydetti.

İspir, dekara ortalama 5 ton verim alınan turpun fiyatının talebin az olması nedeniyle 50 kuruşa kadar gerilediğini belirtti.

Turp üreticilerinden Özgür Kurt da veriminden memnun oldukları ürüne talebin az olması nedeniyle sezonu buruk kapattıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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