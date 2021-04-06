Osmaniye'de Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli yakalandı

OSMANİYE'de, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı yol uygulamasında, genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunan Suriyeli B.D. (31), yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı yol uygulamasında, genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunan Suriyeli B.D. (31), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi kapsamında çalışma başlattı. Durdurulan bir araçta kimlik bilgilerinden şüphe edilen Suriye uyruklu B.D.'nin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde, genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu kapsamında ülkeye giriş yasağının bulunduğu belirlendi. Ülkeye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu B.D. adli ve idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 


Osmaniye'de Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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