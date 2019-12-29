Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı
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Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7' Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.

29.12.2019 01:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:23
Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı

'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan ' Güven Uygulaması 7' 'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.


Osmaniye genelinde 526 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda 159 işyeri, 342 araç ve 2980 şahıs kontrol edilmiş, 2 araç sürücüsüne toplam 578,00 TL para cezası kesildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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