Osmaniye'de tur otobüsü devrildi: 39 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
08.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:26
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Adana'dan ilçedeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde devrildi.
Otobüstekiler, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile 38 kişi, Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA