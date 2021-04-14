Osmaniye'de TSO ve OTB'ye TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi
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Osmaniye'de TSO ve OTB'ye TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de TSO ve OTB'ye TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Osmaniye Ticaret Borsası'na "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Osmaniye Ticaret Borsası'na "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Belgeleri Osmaniye TSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Süleyman Börklü'ye veren Vali Erdinç Yılmaz, her iki kurumu da tebrik etti.

Başkan Devrim Murat Aksoy da, oda olarak "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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