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Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla köyü Agedik Mahallesi'nde 14 yaşındaki Y.E.Y.'nin (14) kullandığı 01 DY 327 plakalı traktör, küçük çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü

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