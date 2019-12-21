Osmaniye'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı ailen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı ailen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kızyusuflu köyünde, Samet Karaüce (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobilin yol kenarındaki yükseltiye çarpması sonucu sürücü Samet, eşi Sonay (28), çocukları Ebrar (6) ve Erva Karaüce (2) yaralandı.
Yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.