Osmaniye'de trafik kazası: 6 yaralı
14.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:30
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DJ 3247 plakalı otomobil ile 20 MA 1149 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye devlet ve kentteki özel hastanelere kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner