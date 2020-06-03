Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı -İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

-İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunun 7'inci kilometresi Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Köy tali yolundan ana yola çıkan Serkan Soğancılar idaresinde ki 80 AK 489 plakalı otomobil ile Kadirli-Adana yolunda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 ABN 899 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki araçta bulunan Serkan Soğancılar,Tunahan Güder, Sefa Akgül ve ismi öğrenilemeyen otomobil şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA