Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
03.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:24

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolunun 7'inci kilometresi Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Köy tali yolundan ana yola çıkan Serkan S. idaresindeki 80 AK 489 plakalı otomobil ile Kadirli-Adana yolunda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 ABN 899 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki araçta bulunan Serkan S., Tunahan Güder, Sefa Akgül ve ismi öğrenilemeyen otomobil şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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