Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı Osmaniye'de iki aracın çarpışması soncu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki aracın çarpışması soncu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Güney Çevre yolunun, Gebeli Mahallesi 3521 Sokak'la birleştiği mevkide meydana geldi. Musa Telli (68) yönetimindeki 80 EH 214 plakalı otomobil ideaya göre, çevre yolundan dönmek isterken karşı yönden gelen Emre Vural'ın kullandığı 80 AAY 475 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde 2 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri sıkışan yolcuları kısa sürede çıkardı. Yaralılar Musa Telli (68), Fatma Telli (61), Aynur Telli (55) ve Eymen Küçükyılmaz sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA