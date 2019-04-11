Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cengiz Topel Mahallesi'nde İsmail Öcalan'ın (53) kullandığı 80 AAL 741 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden Ramazan Kesme iradesindeki 80 S 7260 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücüsü Öcalan ile Ali ve Hatice Akkuş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA