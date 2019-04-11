Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde İsmail Öcalan'ın (53) kullandığı 80 AAL 741 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden Ramazan Kesme iradesindeki 80 S 7260 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücüsü Öcalan ile Ali ve Hatice Akkuş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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