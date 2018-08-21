Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman P. idaresindeki 76 DE 664 plakalı otomobil, Osmaniye Gaziantep karayolu Dervişli mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 27 LG 060 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hüseyin Erdem yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.