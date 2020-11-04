Osmaniye'de trafik kazası
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Osmaniye'de trafik kazası

04.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:54
Osmaniye'de trafik kazası

Osmaniye'de sağanak nedeniyle yaklaşık 100 metre arayla iki tır kaza yaptı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle yaklaşık 100 metre arayla iki tır kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Tolga Tapu'nun kullandığı 44 HF 562 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DS 405 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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