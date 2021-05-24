Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tevfik Pampal Caddesi'nde seyir halindeki Emrah K. yönetimindeki 07 LNA 37 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 80 AT 790 plakalı otomobile çarptı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Emrah K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Prens Harry Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 21:34:55. #1.15#

title