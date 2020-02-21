Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, Sevim Alıcı idaresindeki 80 AK 401 plakalı otomobil, Mehmet Çalış'ın kullandığı 80 LE 329 plakalı minibüse çarptı.
Kazada savrulan otomobil, yol kenarındaki petrol istasyonun önündeki kaldırıma çarparak durdu.
Otomobilde sıkışan Alıcı, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.