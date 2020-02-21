Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:56
Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, Sevim Alıcı idaresindeki 80 AK 401 plakalı otomobil, Mehmet Çalış'ın kullandığı 80 LE 329 plakalı minibüse çarptı.

Kazada savrulan otomobil, yol kenarındaki petrol istasyonun önündeki kaldırıma çarparak durdu.

Otomobilde sıkışan Alıcı, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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