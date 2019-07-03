Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlbistanlı köyü Bildiriciler mahallesinde, Muzaffer Torun yönetimindeki 80 KP 362 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Kadıoğlu idaresindeki 80 EL 155 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Muzaffer Torun'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Servet Torun (57) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Torun, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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