Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandıEdinilen bilgiye göre, Ertuğrul Kaya idaresindeki 34 GUC 34 plakalı otomobil, oto sanayi sitesinden Güney Çevre Yolu'na çıkarken sürücüsünün direksiyon...
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Kaya idaresindeki 34 GUC 34 plakalı otomobil, oto sanayi sitesinden Güney Çevre Yolu'na çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralanan Kaya ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA