Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

23.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:03
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye'de, tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Osmaniye'de, tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Demir idaresindeki 06 AGH 43 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde, aynı istikamette giden Hikmet A. idaresindeki 64 NR 028 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tır şoförü Ali Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay İsmail Demir Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Hande Erçel Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Lionel Messi Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:06:27. #1.15#
title