Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü
23.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:03
Osmaniye'de, tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.
Osmaniye'de, tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Demir idaresindeki 06 AGH 43 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde, aynı istikamette giden Hikmet A. idaresindeki 64 NR 028 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada tır şoförü Ali Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner