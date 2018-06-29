Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda arızalanan tırı tamir için aracından inen sürücü arkadan gelen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe'den Gaziantep'e gitmekte olan Murat Kesler (50) idaresindeki 01 P 2617 plakalı tır, Bahçe yakınlarında arıza yaptı. Tırı servis yoluna çeken ve arızaya bakmak için tırdan aşağı inen Kesler'e arkadan gelen Durmuş Korkmaz idaresindeki 34 BJ 1431 tır çarptı.

Kazada Kesler, olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kesler'in cesedi yapılan incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durmuş Korkmaz ise Gaziantep Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.