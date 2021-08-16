Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaş köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Cemal Aslan (52) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etsiyle motosikletin üzerinden düşen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Cemal Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı