Osmaniye'de trafik işaret levhalarını çalan zanlı yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de trafik işaret levhalarını çalan zanlı yakalandı

Osmaniye'de trafik işaret levhalarını çalan zanlı yakalandı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde trafik işaret levhalarını çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde trafik işaret levhalarını çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Özel İdaresi Müdürlüğü'ne ait trafik işaret levhalarının yol kenarlarından sökülerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen trafik işaret levhaları ise İl Özel İdaresi'ne teslim edildi.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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