- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
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- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Haberler | Güncel

- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı Su ve balık ölümlerinden alınan numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümlerinin aydınlatılması için ölen balıklardan ve sudan numune alınarak...

- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Su ve balık ölümlerinden alınan numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümlerinin aydınlatılması için ölen balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Düziçi ilçesinde Sabun Çayı'nın 4 kilometrelik kısmında yüzlerce balığın ölmesinden sonra Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çayda inceleme başlattı. Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi başkanlığında gelen heyet, su ve ölen olan balıklardan örnekler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek olan numunelerin sonuçlarına göre balık ölümlerinin nedenin ortaya çıkması bekleniyor.

Balık ölümleri ile ilgili çalışma başlatıldığını ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Balık ölümleri ile ilgili sıkıntılar bizlere ulaştı. Ekip arkadaşlarımızla beraber olay yerine geldik. Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını araştıracağız. Şuanda buradan su ve ölen balıklardan numune aldık. Bakanlığımızın laboratuvarlarında örnekleri analiz ettireceğiz" diye konuştu.

- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
- Osmaniye'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH

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