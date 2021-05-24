Osmaniye'de TOKİ başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
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Osmaniye'de TOKİ başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

Osmaniye'de TOKİ başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinode alt gelir projesinde yer ralan 17 adet konut için başvuru dönemi 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinode alt gelir projesinde yer ralan 17 adet konut için başvuru dönemi 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

Alınan bilgiye göre, 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon konut tiplerinin yer aldığı TOKİ Osmaniye Bahçe alt gelir grubu projesi için başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla alınıyor. Projede en düşük konut bedeli 114 bin 62 TL, en yüksek konut bedeli 209 bin 71 TL olarak belirlendi.

Peşinat oranının yüzde 12 ve yüzde 20 olarak belirlendiği proje için ödenecek peşinat bedelleri 380,21 TL ile 1022 TL arasında değişiyor.

TOKİ Osmaniye Bahçe alt gelir grubu projesinde en düşük peşinat bedeli 13 bin 687 TL, en yüksek peşinat bedeli 41 bin 814 TL olarak belirlendi. Proje için 180 ay ve 240 ay vade sağlanıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de TOKİ başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor - Haberler Ekonomi
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