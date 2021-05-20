Osmaniye'de tırın hurda yüklü dorsesi yandı
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tırın hurda yüklü dorsesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tırın hurda yüklü dorsesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, sürücüsü öğrenilemeyen hurda yüklü 63 F 4381 plakalı tırın dorsesi seyir halindeyken alev aldı.
Tırın dorsesinin yandığını fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman