Osmaniye'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adil Saman idaresindeki 80 ACB 530 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında aynı yönde seyreden Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarparak takla attı.

Kazada yaralanan Salman, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Haberler

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