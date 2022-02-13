Osmaniye'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA, Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adil Saman idaresindeki 80 ACB 530 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında aynı yönde seyreden Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarparak takla attı.
Kazada yaralanan Salman, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ersin Şimşek - Güncel