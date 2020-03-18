Osmaniye'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
18.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:02
Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D.İ. (22) idaresindeki 34 ACK 787 plakalı otomobil, E-90 Otoyolunda aynı yönde giden N.A'nın (46) kullandığı 66 KK 128 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.İ. (46), H.F. (55), Ö.F. (27) yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü D.İ. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA