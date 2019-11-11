Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:27
Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

'nin ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesi - Reşadiye köy yolunda mermer yüklü tır ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, Süleyman S. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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