Osmaniye'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesindeki sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki sürücü Nevzat Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

