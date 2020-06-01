Osmaniye'de tır devrildi: 2 yaralı
Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
01.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:07
Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'ten Adana'ya giden Nusret T. idaresindeki 47 PG 629 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Dervişiye köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA