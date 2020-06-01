Osmaniye'de tır devrildi: 2 yaralı
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Osmaniye'de tır devrildi: 2 yaralı

Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de tır devrildi: 2 yaralı
01.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:07

Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Adana'ya giden Nusret T. idaresindeki 47 PG 629 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Dervişiye köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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