OSMANİYE'DE DURDURULAN TIR'DAN 31 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada 31 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Tuncay K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Adana'ya götürüleceği bilgisini alan ekipler, E90 Otoyolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, valiz içerisinde poşetlere sarılı paketler halinde 31 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Tuncay K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.