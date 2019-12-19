Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:42
Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı

'de terör örgütü YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, YPG/PKK terör örgütünde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA
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