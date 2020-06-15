Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
15.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timlerinin Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda PKK'ya ait sığınaklar bulduğu belirtildi.

Açıklamada, sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, geri kalanların imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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