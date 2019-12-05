Osmaniye'de, terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

05.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:59

OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B. (31) yakalandı.

l Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent merkezindeki Alibeyli Mahallesi'ndeki bir adreste terör örgütü üyesi bir şüphelinin saklandığını tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla, El Nusra terör örgütü içerisinde 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreli silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.B., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA