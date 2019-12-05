Osmaniye'de, terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı
OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B. (31) yakalandı.
OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B. (31) yakalandı.
l Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent merkezindeki Alibeyli Mahallesi'ndeki bir adreste terör örgütü üyesi bir şüphelinin saklandığını tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla, El Nusra terör örgütü içerisinde 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreli silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.B., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.