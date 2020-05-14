Osmaniye'de terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı Osmaniye'de El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan'da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen Lübnan uyruklu şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan'da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen Lübnan uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu El Kaide üyesi olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu H.A.M'nin (36) Gaziantep Osmaniye kara yolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisine geleceği bilgisine ulaştı.

Tesiste bekleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla H.A.M'yi gözaltına aldı.

Yapılan sorgusunda H.A.M'nin 2006-2011 yılları arasında Afganistan'da El Kaide terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı ve 2011 yılında Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA