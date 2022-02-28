Osmaniye'de terör örgütü DHKP-C operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de terör örgütü DHKP-C operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Osmaniye'de terör örgütü DHKP-C operasyonunda 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne müzahir 3 kişinin kentte terör nitelikli eylem ve faaliyetlerde bulunacağı yönünde bilgi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Fatih Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki şüpheliler B.R.D. ile K.P. ve A.P'yi gözaltına aldı, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el koydu.

Şüphelilerden B.R.D. ve K.P'nin "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak"tan suç kayıtlarının olduğu ve örgütün propagandasını yapmaktan birçok defa cezaevine girdikleri anlaşıldı.

A.P'nin ise "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından hakkında dava açıldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Osmaniye, Terör, Güncel, Haberler

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