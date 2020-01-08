Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:18
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A'nın evinde yapılan aramada bulunan sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.

Kaynak: AA
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