Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı ve sözde emirleri arasında yer aldığı öne sürülen Suriye uyruklu İ.M, M.E. ve J.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.