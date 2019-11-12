Osmaniye'de terör operasyonunda 7 tutuklama

12.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:51

Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a üye olma suçu kapsamında A.A., M.E., A.E., M.E., A.A., A.E., T.E ve B.A. isimli şüpheliler yakalandı.



TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA