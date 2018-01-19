Osmaniye'de Terör Operasyonu

Amanos Dağları'nda jandarma ekiplerince tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınakta, plastik ve el yapımı patlayıcı, bomba düzeneği yapımında kullanılan materyaller ile çok sayıda yaşamsal malzeme bulundu.

Jandarma timlerince Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırlarında yer alan bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar tespit edildi.

Buralarda yapılan aramada, 1,5 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı ve bomba düzeneği yapımında kullanılan materyaller ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, diğerleri ise imha edildi.