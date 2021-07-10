Osmaniye'de telafi eğitim programlarını tamamlayan ustalara diplomaları verildi
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Osmaniye'de telafi eğitim programlarını tamamlayan ustalara diplomaları verildi

Osmaniye'de telafi eğitim programlarını tamamlayan ustalara diplomaları verildi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de telafi programına katılarak eğitimlerini tamamlayan mesleki eğitim merkezi ustalarına diplomaları verildi.

Osmaniye'de telafi programına katılarak eğitimlerini tamamlayan mesleki eğitim merkezi ustalarına diplomaları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diploma almaya hak kazanan ustalar için Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müdürü Aydın Albak, diploma alan tüm ustaları tebrik etti.

Merkezde birçok alanda kalifiye eleman ve usta yetiştirildiğini belirten Albak, şunları kaydetti:

"Eğitimlerini tamamlayan ustalarımıza diplomalarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezimizde makine alanından giyim üretim teknolojilerine, güzellik ve saç bakım bölümünden endüstriyel kalıpçılığa, saat tamirciliğinden makine onarımına kadar daha birçok alanda kalifiye eleman veya usta yetiştirmeyi amaç ediniyoruz."

Konuşmadan sonra eğitimlerini tamamlayanlara diplomaları verildi.

Osmaniye'de telafi eğitim programlarını tamamlayan ustalara diplomaları verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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