Osmaniye'de tek iple uçurulan 10 uçurtma ilginç görüntüler oluşturdu
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Osmaniye'de tek iple uçurulan 10 uçurtma ilginç görüntüler oluşturdu

Osmaniye'de tek iple uçurulan 10 uçurtma ilginç görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir vatandaşın, tek ipe bağladığı 10 uçurtmayı uçurması ilginç görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'de bir vatandaşın, tek ipe bağladığı 10 uçurtmayı uçurması ilginç görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Kamil Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde vakit geçirecek bir uğraş aradı.

Çocuk yaşlardan beri uçurtma uçurmayı seven Yanmaz, evinin terasından kendi yaptığı uçurtmaları çocukları ve yeğenleriyle uçurmaya başladı.

Tek iple daha fazla uçurtma uçurmayı denemeye başlayan Yanmaz, 4 uçurtmayla başlayıp sonunda 10 uçurtmayı uçurmayı başardı.

Yanmaz, AA muhabirine, farklı şeyler yapmayı sevdiğini söyledi.

Tek bir iple birden fazla uçurtma uçurabilmek için çok sayıda deneme yaptığını ifade eden Yanmaz, "Önce tek tek uçurdum. Sonra bunu artırsam nasıl olur dedim ve denemeye başladım. Önce 4 uçurtmayla başladım. Baktım uçuyorlar bunu 10'a çıkarayım dedim ve uçurdum. Şimdi ki amacım bunu 20'ye çıkarmak." diye konuştu.

Yanmaz, bir ipte 10 uçurtma görenlerin şaşırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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