Tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
08.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:30
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve A.G'nin tefecilik yapığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonla M.G. ve A.G'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde 110 bin 300 liralık makbuz, 85 bin 800 liralık borç senetleri, alacaklı listesi, boş senetler ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı