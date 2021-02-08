Tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve A.G'nin tefecilik yapığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonla M.G. ve A.G'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde 110 bin 300 liralık makbuz, 85 bin 800 liralık borç senetleri, alacaklı listesi, boş senetler ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı