Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.
İskender Türkmen Caddesi yakınlarında vatandaşlar bitkin halde kızıl şahin buldu.
Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.
Tedavisi tamamlanan ve beslenen kızıl şahin, Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel