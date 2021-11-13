Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yaralı bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Tehçi köyünde 8 Kasım'da yaralı kartal olduğu ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.
Kanadından yaralandığı belirlenen kartal, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Merkezdeki 5 günlük tedavinin ardından kartal doğaya bırakıldı.