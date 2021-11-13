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Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yaralı bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tehçi köyünde 8 Kasım'da yaralı kartal olduğu ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.

Kanadından yaralandığı belirlenen kartal, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Merkezdeki 5 günlük tedavinin ardından kartal doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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