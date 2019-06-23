Osmaniye'de tavuk yüklü tır devrildi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kazada araçtaki 4 bin tavuk telef oldu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kazada araçtaki 4 bin tavuk telef oldu.
Halil Başarır idaresindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü tır, Sumbas-Kadirli yolu Alibeyli köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada kesime götürülen tırdaki 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu.
Kaynak: AA
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