Osmaniye'de tatlıcıdan baklava çalan 3 zanlı gözaltına alındı

Osmaniye'de tatlıcıdan bir tepsi baklava çalan 3 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de tatlıcıdan bir tepsi baklava çalan 3 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tatlıcıdan gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların M.Ç.G, B.K. ve H.Y. olduğu tespit edildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Kamera kayıtlarında zanlıların dükkana girerek para ve değerli eşya araması, herhangi bir şey bulamayınca bir tepsi baklavayı çalarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner