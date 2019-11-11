Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi
Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.
11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58
Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.
Ceyhan Nehri Kumarlı kıyısında düzenlenen turnuvada, 85 yarışmacı en büyük balığı tutmak için olta attı.
OSABDER Başkanı Ozan Polat, turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.
Turnuva sonucunda dereceye girenlerle kadın ve çocuk yarışmacılara ödül verildi.
Kaynak: AA