Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
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Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.

Savrun Mahallesi'nde Sinan K. (45) ile 16 yaşındaki kızı C.K arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli C.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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