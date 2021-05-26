Tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen baba, yaşamını yitirdi.
Savrun Mahallesi'nde Sinan K. (45) ile 16 yaşındaki kızı C.K arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, babasını bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Şüpheli C.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat