Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu
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Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Fevzi A., kavga ettiği Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Fevzi A., kavga ettiği Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi A. ve Güney Koç., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, Koç'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Koç'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Fevzi A. ise olayın ardından polise giderek teslim oldu.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu
Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu
Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

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